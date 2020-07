Ministère de la justice : Mise en place d’une plateforme de E-plainte

Le ministère de la Justice a mis en place une nouvelle plateforme électronique qui permettra aux citoyens d’introduire leurs plaintes ou requêtes à distance.

Selon un communiqué du ministère, cette démarche intervient dans « le cadre de la poursuite du processus de développement et d’amélioration des prestations offertes aux citoyens et aux membres de la communauté nationale établie à l’étranger ».

Afin de bénéficier de cette prestation, le plaignant doit accéder à la plateforme « Parquet électronique » dédiée à cet effet, disponible via le portail électronique du ministère de la Justice afin de renseigner le formulaire d’enregistrement à distance d’une plainte/requête avec un ensemble d’informations personnelles sur son identité complète, son adresse de résidence et son numéro de téléphone portable, en plus de préciser le type et le contenu de sa plainte/requête.

Cette plainte/requête est automatiquement transférée au représentant du parquet (le procureur de la République au niveau du tribunal ou le procureur général au niveau de la Cour) qui prendra les mesures appropriées et donnera suite à cet égard.

Le plaignant est informé du cours de sa plainte/requête et des mesures prises ou nécessaires à prendre, via la plateforme « Parquet électronique » et aussi, via un SMS et/ou sa boîte de messagerie électronique.