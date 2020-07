« Le port de Bejaïa consigné jusqu’à nouvel ordre », suite au mouvement de grève

Suite à la grève générale des travailleurs engagée par la section locale de l’UGTA le 20 juillet, l’Entreprise portuaire de Bejaia EPB a annoncé que le port de Bejaïa est « consigné jusqu’à nouvel ordre ».

Dans une note du 28 juillet, adressée aux usagers du port, l’EPB leur a demandé de dérouter leurs navires vers d’autres ports algériens, tout en jugeant ce mouvement de grève engagé par le conseil syndical de l’entreprise depuis le lundi 20 juillet 2020 à 13 h, d’illégal.

« Compte tenu de la situation que vit actuellement le port de Bejaïa suite au mouvement de grève, nous portons à la connaissance de l’ensemble des usagers portuaires que le port de Bejaïa est consigné, jusqu’à nouvel ordre », indique la note.

À cet effet, l’EPB a demandé aux usagers de « prendre les mesures nécessaires afin de dérouter vos navires vers d’autres ports algériens, jusqu’à la reprise normale des activités », et ce « afin de préserver vos intérêts et les intérêts économiques de la région et du pays ».

Concernant les produits stratégiques (hydrocarbures, gaz, animaux vivants…), l’Entreprise annonce qu’elle assurera ses services pour les navires les transportant.

Pour rappel, le conseil syndical de l’entreprise a engagé une grève depuis le 20 juillet dernier réclamant le départ du PDG de cette structure.

Rédaction d’Algerie360