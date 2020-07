Le ministère des Affaires étrangères annonce de nouveaux vols de rapatriement

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, a annoncé, ce mercredi 29 juillet, de nouveaux vols de rapatriement des algériens bloqués à l’étranger.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le porte-parole du MAE a fait savoir que une troisième de raptriment de compatriotes va être lancée au début août, avec la programmation de plusieurs vols du 4 au 9 août 2020.

Aéroport de Dubaï : Deux (2) vols ont été programmés les 4 et 7 août pour les citoyens bloqués aux Emirats Arabes Unis et pour les titulaires de billets d’avion Emirates revenant de Corée du Sud, Bangladesh, Chine, Vietnam, Thaïlande, Australie, Madagascar Kenya.

Aéroport d’Istanbul: Le premier vol a été programmé pour le 5 août pour les citoyens bloqués en Turquie et pour les titulaires de billets d’avion Turkish Airlines revenant du nord de l’île de Chypre et en République d’Azerbaïdjan. Deux autres vols (02) s’y ajouteront, le premier programmé le 6 août sera pour le rapatriement des citoyens bloqués en Turquie, tandis que le deuxième voyage prévu le 9 août sera dédié au rapatriement du reste des citoyens bloqués en Turquie et pour les titulaires de billets d’avion Turkish Airlines revenant du Vietnam, de Thaïlande, Madagascar et le Pakistan, Syrie et le Liban.

3- Aéroport de Doha: Un vol est programmé pour 8 août, pour les citoyens bloqués au Qatar et pour les titulaires de billets d’avion Qatar Airways revenant de la Corée du Sud, du Pakistan, du Bangladesh, du Japon, de Thaïlande, d’Australie, de Madagascar, du Kenya et de Tanzanie;

4- Aéroport de Paris: (3) vols sont programmés pour le 4, 5 et 9 août, pour les citoyens bloqués en France et pour pour les titulaires de billets d’avion Air France revenant du Brésil, de Cuba, du Mexique, d’Argentine, de Colombie, de la République démocratique du Congo et de quelques autres pays africains.

5- Washington DC: le 5 août pour rapatrier les citoyens restés bloqués aux États-Unis d’Amérique;

6- Djeddah (Royaume d’Arabie saoudite): 6 août;

7- Johannesburg (Afrique du Sud): le 6 août via Luanda (Angola), Libreville (Gabon) et Abidjan (Côte d’Ivoire);

8- Bagdad (Irak): le 8 août, en passant par le Koweït.

Redaction d’Algerie360