Coronavirus : Un test olfactif qui détecte une contamination au virus en 30 secondes

Un test olfactif permettant de détecter le Coronavirus en à peine 30 secondes pourrait être commercialisé prochainement.

La start-up NanoScent a mis au point un test qui permettrait de détecter le Covid-19 en à peine 30 secondes. La start-up a utilisé ses innovations au service de la lutte contre le Covid-19. Ainsi elle a pu mettre un place un test olfactif qui permet de détecter le virus en 30 secondes seulement.

Pour réaliser le teste, la société NanoScent a analysé l’haleine de près d’un milliers de patients contaminés par le virus afin d’isoler les odeurs propres aux personnes atteintes par le Covid-19. Grâce à ces analyses, le directeur général de NanoScent Oren Gavriely a affirmé qu’il est possible de « détecter qui est, ou pourrait, être contaminé par le virus ». Les essais, toujours en cours, sont très encourageants, à savoir près de 85 % de précision lors des dernières séries d’essais.

Ainsi, ce test, simple d’utilisation, qui ressemble à un éthylotest, consiste à mettre le tube dans une narine, en bouchant l’autre narine et en expirant. Il suffit ensuite d’attendre une trentaine de secondes pour voir s’afficher le résultat.

La start-up a précisé que ce test permettait de déterminer la présence ou non du virus dans l’organisme et non celle des anticorps contrairement à de nombreux tests en cours de développement.

En outre, si les autorisations nécessaires lui seront accordées, cette technologie pourrait être mise sur le marché d’ici quelques mois. Toutefois, NanoScent a indiqué que ce test olfactif est complémentaire des tests habituels en laboratoire et qu’il ne les remplace pas.

Rédaction d’Algérie360.