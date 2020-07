Abdelghani Hamel à nouveau devant les juges en août prochain

L’ancien Directeur général de la sureté national Abdelghani Hamel, en compagnie de membres de sa famille et d’anciens hauts responsables, comparaitra à nouveau devant la justice dans le cadre de plusieurs affaires.

Après plusieurs condamnations au total de 31 ans de prison ferme, Hamel comparaitra le 5 août prochain devant le tribunal de Chéraga dans l’affaire de la mystérieuse « madame Maya », et le 16 août devant la Cour de Boumerdès dans l’affaire de dilapidation du foncier, a rapporté hier mardi le quotidien arabophone Echorouk.

Le 23 août prochain, l’ex DGSN comparaitra, en compagnie de l’ex-Directeur de sureté de la wilaya d’Alger Noureddine Berrachedi, devant la Cour de Blida, selon la même source.

Concernant l’affaire de « Madame Maya », liée à la saisie de 11 milliards et 17 kg de bijoux à la résidence Moretti, l’affaire implique les deux anciens ministres Abdelghani Zaalane et Mohamed El Ghazi et son fils, ainsi que l’ancien DGSN Abdelghani Hamel, et 10 autres accusés.

L’affaire programmée à la Cour de Boumerdès le 16 août, Hamel sera présenté avec l’ancien ministre des Finances Hadji Baba Ami, l’ancien ministre des transports Abdelkader Kadi, trois anciens procureurs de la république, l’ancien Dg des domaines publics Djamel Khaznadji.

De lourdes charges sont portées à l’encontre des accusés ; dilapidation de deniers publics, activités illégales, abus de fonction, dilapidation du foncier… ajoute encore la même source.

Rédaction d’Algerie360