Tribunal de Tizi Ouzou : deux militants condamnés à de la prison

Le tribunal de Tizi Ouzou a rendu, ce mardi, le verdict dans le procès des deux activistes du Hirak, Zakaria Belkacemi et Mohamed Hamali, indique le Comité national pour la libération des détenus (CNLD).

En effet, « Zakaria Belkacemi est condamné à un an de prison ferme et une amende de 50 000 Da », et « Mohamed Hamali à un an de prison ferme et une amende de 20 000 Da, (dans sa deuxième affaire dont il n’est pas en détention), selon la même source.

Concernant Zakaria Belkacemi, il a été présenté le 17 novembre 2019 devant le parquet de Tizi Ouzou et différé devant le juge d’instruction puis placé sous contrôle judiciaire à l’époque. Il est accusé d’outrage à corps constitué, publications Facebook pouvant porter atteinte à l’unité nationale.

Quant à Mohamed Hamali, le parquet avait requis 3 ans de prison ferme, avec saisie de tous les objets dans le cadre de sa deuxième affaire avant sa détention, précise le CNLD. Il est accusé d’atteinte à la personne du Président de la République et incitation à attroupement.

En ce qui concerne sa première affaire, dont il est en détention, il a été condamné à deux mois de prison ferme, avec l’autre détenu Challali Mourad. « Ils devraient être libérés en août prochain », ajoute encore le CNLD.