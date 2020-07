Skikda : Un réseau de trafic de drogue démantelé

06 individus complices d’une affaire de drogue ont été arrêtés par les éléments de la gendarmerie nationale dans la journée du samedi dernier.

D’après des sources locales, les mis en cause, âgés entre 23 et 37 ans, opéraient au niveau de la plage d’Oued Saboune à l’Est de la commune de Filfila, wilaya de Skikda. Suite à des informations communiqué aux services de la gendarmerie nationale, stipulant l’existence d’une activité suspecte d’un groupe de 6 personnes se déplaçant à bord d’un chaloupe en possession d’une grande quantité de drogue, les gendarmes ont pu identifier et interpeller les 6 suspects.

Les membres de la GN ont ainsi saisi une quantité de 30 kg de stupéfiants appartenant aux coupables, sur la plage d’Oued Saboune à quelques centaines de mètres d’Oued Righa dans la commune de Filfila. Cependant, une enquête approfondie se poursuit avec les mis en cause afin de mettre en lumière l’origine de cette cargaison.

Rédaction d’Algérie360.