M’sila : L’agresseur du personnel de l’EPH d’Ain El Melh écroué

L’auteur de l’agression du personnel de l’EPH d’Ain El Melh a été condamné, mercredi, à une peine de trois ans de prison ferme ainsi qu’une amende de 100.000 DA.

Selon des sources locales, le mis en cause était entré, la semaine dernière, par effraction à l’EPH d’Ain El Melh et a agressé et insulté le personnel de l’hôpital qui a tenté de l’empêcher. Il a également saccagé certains biens de l’établissement, et brisé les vitres des ambulances en leur crevant les roues.

D’après le tribunal correctionnel d’Ain El Melh (wilaya de M’sila), le condamné a été poursuivi pour plusieurs motifs dont « agression d’un fonctionnaire au cours de l’exercice de ses fonctions », « destruction de bien d’autrui et de bien public », et « offenses et insultes »

Afin de stopper les agressions contre le personnel hospitalier qui ont connu une hausse considérable ces dernières semaines, suite à la pression émanant de la propagation du Coronavirus, plusieurs mesures de sanction ont été mis en place par les autorités.

Rédaction d’Algérie360.