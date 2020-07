Des tests sanguins permettraient la détection d’un cancer précoce

L’espoir de détecter des cancers précoces grâce à l’analyse de l’ADN tumoral qui circule dans le sang est maintenu.

Selon une étude américano-chinoise, un diagnostic précoce des cancers peut être établi suite à une analyse des traces laissées dans la circulation sanguine par les cellules tumorales (ADN, protéines, et micro-ARN), ou la détection des cellules tumorales elles-mêmes.

Ces tests, s’ils étaient performants et disponibles, offriraient un moyen de dépistage des cancers facile, non invasif, applicable à grande échelle, et très facile avant l’extension locale et la dissémination de la tumeur dans l’organisme sous forme de métastases.

Malgré la nécessité de détection et de traitement du cancer très tôt en accentuant les chances de guérison, cette approche de l’oncologie reste néanmoins en attente de validation.

Rédaction d’Algérie360.