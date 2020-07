Coronavirus Oran : 2000 nouveaux cas en seulement « un mois »

Depuis mi-juillet, le nombre de cas de coronavirus commence à augmenter sensiblement dans la wilaya d’Oran, laissant planer l’ombre d’une vague forte, Il s’agit d’une augmentation de 150% par rapport à la moyenne quatre mois précédents cumulés.

En effet, le chargé de communication à la Direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSP), le Dr Youcef Boukhari a révélé hier qu’une recrudescence des cas de contamination enregistrée durant le mois de juillet en cours fait d’Oran une des wilayas les plus touchées après Alger, Sétif et Blida, avec une augmentation de 150% par rapport aux mois de mars, avril, mai et juin cumulés”.

Selon la même source, 2 000 nouveaux cas ont été enregistrés durant le seul mois de juillet, il a précisé que la wilaya d’Oran a enregistré des cas très élevés de sujets positifs durant les dernières semaines atteignant plusieurs fois près de 90 nouveaux cas, affirmant toutefois qu’au total, plus de 3 838 cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la pandémie jusqu’à dimanche dernier, ainsi que 2 533 personnes guéries et 94 ont succombé au virus.

