ASL Airlines annonce la reprise de son programme de vols spéciaux

La compagnie aérienne française ASL Airlines maintiendra son programme de vols spéciaux reliant l’Algérie et la France à partir du 1er août jusqu’au 15 août prochain inclus.

ASL Airlines a annoncé la poursuite de son programme de vols spéciaux entre l’Algérie et la France jusqu’au 15 août prochain inclus. Plusieurs vols sont disponibles à la vente sur le site de la compagnie française. Les vols s’effectuent au départ des aéroports algériens vers la France seulement. Ainsi, la compagnie propose quatre liaisons : Alger, Annaba, et Bejaïa en destination de Paris Charles de Gaulle et Alger-Lyon.

Ces vols sont réservés aux ressortissants français et aux étrangers résidents en France. Les passagers devront, en outre, obtenir et présenter une attestation de déplacement vers la France métropolitaine depuis les pays tiers, une déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes d’infection par le covid-19 (un test Covid négatif), et une fiche de traçabilité.

« Ces 3 documents sont obligatoires et doivent être présentés à l’enregistrement le jour du départ pour pouvoir voyager sur les vols spéciaux », a précisé la compagnie, en ajoutant que « Les personnes ne pouvant pas présenter ce document seront dirigées à leur arrivée à l’aéroport de destination vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen »

Pour rappel, l’Algérie figure, depuis vendredi, sur la liste « rouge » française. À compter du 1er août « les passagers de plus de 11 ans doivent présenter à l’embarquement un test Covid négatif réalisé depuis moins de 72 heures », a stipulé ASL Airlines.

Rédaction d’Algérie360.