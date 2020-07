Football : Ce qu’a dit le ministre des Sports sur le sort du championnat

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi, s’est exprimé, ce mardi 28 juillet, sur le sort du championnat national de football 2019-2020.

S’exprimant lors de la signature d’un accord-cadre entre les ministères de la Jeunesse et des Sports et de la Poste et des Télécommunications, Sid-Ali Khaldi a fait savoir que « le bureau fédéral est le seul organe habilité à décider du sort de la saison en cours, conformément à l’article 82 des statuts de la FAF ».

« Je saisis cette occasion pour lui demander de mettre l’intérêt suprême du pays au-dessus de toutes autres considérations et de faire preuve d’un sens de responsabilités, de sagesse et de raison », a ajouté le ministre.

Par ailleurs, Sid-Ali Khaldi a appelé la FAF à « instaurer une atmosphère de tranquillité et de stabilité, surtout dans cette circonstance exceptionnelle que traverse notre pays et les grands défis qui l’attendent ».

Selon plusieurs sources concordantes, la FAF devrait annoncé, dans les jours à venir, l’arrêt de la saison en cours. avec proclamation du CR Belouizdad comme champion de la Ligue 1.

Redaction d’Algerie360