Algérie : 66 feux de forêt enregistrés dans 20 wilayas en 24h !

L’Algérie a enregistré ces dernières 24 heures 66 feux de forêt dans 20 wilayas du pays.

Dans un communiqué rendu public ce mardi, la Direction générale des Forêts (DGF) a indiqué qu’un pic de 66 incendies par jour a été atteint le 27 juillet 2020 à 17h au niveau de 20 wilayas, nécessitant l’intervention des hélicoptères de la Protection civile pour les éteindre.

« La canicule qui a sévit ces trois derniers jours a provoqué de nombreux feux de forêts dont un pic de 66 incendies/jour sur 20 wilayas a été atteint le 27 juillet 2020 à 17h, dont certains ayant constitué une menace pour les populations rurales. Ce qui a nécessité l’intervention des hélicoptères de la Protection civile », a précisé le communiqué.

Selon le bilan du 25 juillet, au moins 4271 hectares de superficie ont été ravagés par le feu pour 814 foyers d’incendies, dont 1498 ha constitués d’espaces forestiers, 1230 de maquis et 1548 ha de broussaille, a ajouté la même source, ajoutant qu’une moyenne de 15 foyers d’incendies/jour a été enregistrée.

Les wilayas les plus touchées par ces feux de forêts sont : Tizi Ouzou, Béjaia, Sétif et Tipaza.

De son coté la DGF a affirmé qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour une gestion efficace de ce fléau et a mis en place le dispositif de surveillance et d’intervention comprenant notamment 407 postes de vigies avec un effectif de 960 éléments et de 478 brigades mobiles pour la première intervention ayant un effectif de 2387 agents des forêts.

Redaction d’Algerie360