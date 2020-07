Skikda : Les membres d’un groupe terroriste condamnés à la peine capitale par contumace

Quatre individus opérant au sein d’un groupe terroriste ont été reconnus coupables et condamnés à la peine capitale par contumace.

Selon l’arrêt de renvoi du tribunal, des informations sont parvenues aux éléments de l’Armée nationale populaire de Skikda le 30 juillet 2018, signalant la présence de terroristes dans la montagne d’Ain El Hadba dans la forêt Bissi à Azzaba (Est de Skikda). Ces informations ont incité la division d’infanterie indépendante de l’ANP de Skikda à se déplacer sur place afin de fouiller les lieux et les alentours. À leur arrivée dans la région d’Ain El Malha, le groupe composé de plusieurs terroriste les a attaqués.

Un affrontement a eu lieu entre les membres de l’ANP et le groupe terroriste causant la mort de 4 terroristes non identifiés ainsi que 2 éléments de l’armée. Le tribunal criminel de première instance de la Cour de justice de Skikda a prononcé, lors d’une séance tenue dimanche, la peine capitale par contumace à l’encontre du groupe terroriste. Les quatre individus, âgées de 33 à 48 ans, originaires des wilayas d’Oran, Skikda, Jijel et Sétif, ont été reconnus coupables de « participation à un groupe terroriste armé dans le but de semer la terreur parmi la population », « meurtre avec préméditation et tentative de meurtre avec préméditation » à l’encontre des éléments de l’ANP, et ont été condamnés à la peine capitale par contumace.

Après délibérations, le juge a adhéré à la demande du parquet général qui a affirmé que les poursuites pénales s’inscrivent dans le cadre de crimes qualifiés « d’actes terroristes et subversifs », « d’actes de violence intentionnelle » et de « meurtre avec préméditation » et requis la peine de mort à l’encontre des membres du groupe terroriste.

