Reprise du Championnat : Des clubs refusent de répondre à la consultation écrite de la FAF

Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) tiendra mercredi (11h00) une réunion à son siège à Dely-Ibrahim (Alger) pour se prononcer sur l’avenir de l’exercice 2019-2020, suspendu depuis mars en raison de la pandémie de Covid-19, indique lundi un communiqué de l’instance fédérale.

« Conformément à l’article 35/alinéa 2 des statuts de la FAF, le bureau fédéral tiendra une session extraordinaire en son siège à Dely-Ibrahim. Un seul point est inscrit à l’ordre du jour, à savoir l’examen de l’avenir de la saison 2019-2020. », précise le communique de la FAF.

La FAF avait initié une consultation écrite auprès des membres de son assemblée générale, pour se prononcer sur l’avenir de l’exercice 2019-2020, suspendu depuis mars en raison de la pandémie de Covid-19.

Plusieurs clubs ont refusé de répondre à cette consultation dont l’ES Sétif, la JS Kabylie, le CA Bordj Bou Arréridj et la JS Saoura (Ligue 1) ainsi que l’USM Harrach et le DRB Tadjenanet (Ligue 2).

Le formulaire en question propose d’abord deux choix A et B : poursuite ou arrêt de la saison. Dans le cas où la seconde option est cochée, chaque membre aura à choisir entre B1, B2 et B3 qui équivalent à : saison blanche (résultats de la saison 2019-2020 annulés), désignation des lauréats, clubs qui accèdent et ceux qui rétrogradent et enfin désignation des lauréats, des clubs qui accèdent mais sans relégation.

Rédaction d’Algérie360