Industrie : Vers l’importation des voitures électriques

Le Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier dimanche par visioconférence la réunion périodique du Conseil des ministres qui s’est penché sur plusieurs sujets, notamment l’impact de la pandémie du coronavirus (Covid-19) sur l’économie nationale et la situation sanitaire, ainsi que le secteur de justice et de l’industrie.

En effet, et lors de la réunion périodique du Conseil des Ministres, tenue par visioconférence, hier dimanche 26 juillet 2020, le Chef de l’état a instruit le Ministre des Finances sur le chapitre des activités industrielles à l’effet de prendre des mesures fiscales et douanières destinées à l’encouragement de l’importation des véhicules électriques, par ailleurs, Tebboune a ordonné l’adoption des décrets concernant les cahiers des charges relatifs au montage de produits électroménagers, au montage de véhicules, à l’importation de véhicules neufs et à l’acquisition de chaînes et d’équipements rénovés.

À noter que, le Chef de l’état, Abdelmadjid Tebboune, a auparavant exigé l’incarnation de la transition énergétique, et il a appelé à promouvoir la voiture électrique en Algérie et encouragé l’importation, soulignant que la question de la transformation énergétique dans le plan de travail du ministère compétent occupe une position de premier plan afin de débarrasser progressivement le pays de la dépendance aux hydrocarbures, qui constituent plus de 95 % des revenus extérieurs.

Rédaction d’Algérie360