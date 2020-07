Importation et montage de véhicules : les décisions du conseil des ministres  

Lors de la dernière réunion périodique du Conseil des Ministres, tenue par visioconférence, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a ordonné l’adoption de plusieurs cahiers de charges concernant notamment le montage et l’importation automobile.

Selon le communiqué de la réunion, Tebboune « a ordonné l’adoption des décrets concernant les cahiers des charges relatifs au montage de produits électroménagers, au montage de véhicules, à l’importation de véhicules neufs et à l’acquisition de chaînes et d’équipements rénovés ».

Concernant « l’importation de véhicules neufs, le processus doit se faire au niveau national, il sera le fait d’opérateurs nationaux et doit inclure un réseau national efficient et professionnel de service après-vente », indique le communiqué.

« Pour ce qui concerne les opérateurs étrangers, il conviendra de prendre un texte ultérieur qui régira leur intervention dans ce secteur », ajoute la même source.

« Pour ce qui est du montage de véhicules, le processus doit démarrer avec un taux d’intégration de 30 % au minimum », précise le communique, ajoutant que « l’objectif, in fine, étant de parvenir à créer un processus complet, avec au bout, une industrie mécanique véritable ».

Par ailleurs, le chef de l’État instruit le Ministre des Finances de prendre des mesures fiscales et douanières destinées à l’encouragement de l’importation des véhicules électriques.

Rédaction d’Algerie360