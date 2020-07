De la cannelle pour traquer le coronavirus, selon les scientifiques

Des scientifiques de l’Institut de chimie de l’Université Nice-Côte-d’Azur, au sud de la France, préparent un test « olfactif » précoce pour traquer le coronavirus (Covid-19) en s’attaquant à la perte d’odorat.

A la tête de ce projet, Jérôme Golebowski a expliqué qu’«au moins 60% des porteurs ont ce symptôme précoce deux jours et demi en moyenne après l’apparition de la fièvre et des maux de tête.»

Pour détecter le coronavirus, il suffit de sentir une ou deux bandelettes imprégnées de senteurs par une entreprise spécialisée de Grasse et de répondre à quelques questions.

En quelques minutes, le patient aura son résultat du test, mais si il a développé d’autres signes, ne sent rien (ou très mal), il pourra alors être orientée vers des analyses biologiques (PCR).

« On a choisi deux odeurs de bonbon citronné et de cannelle facilement identifiables mais pas agressives dont on est en train de calibrer l’intensité », a expliqué Clara Devouassoux en charge de la partie opérationnelle du kit.

Dans le monde, plus de 16 millions de contaminations au Covid-19 ont été officiellement recensées depuis le début de la pandémie fin décembre dernier. Et jusqu’à hier, plus de 645 700 personnes sont mortes du coronavirus.

Redaction d’Algerie360