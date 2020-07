Béjaïa : Un commissaire de police se suicide avec son arme de service

Un commissaire de police s’est donné la mort aujourd’hui dimanche 27 juillet à Béjaïa avec son arme de service, annonce un communiqué de la cellule de communication de la direction générale de la sureté nationale.

Selon le même communiqué, la victime s’agit d’un fonctionnaire de Police de grade de commissaire Principal, Chef de la 8ème Sureté Urbaine de la Sûreté de Wilaya de Béjaïa. La scène a eu lieu aux alentours de 12 heures du matin, dans son bureau à l’aide de son arme de service.

La même source a précisé que les causes et les raisons de cet acte de suicide ne sont encore déterminées, mais une enquête a été vite diligentée par les autorités compétentes afin de déterminer les causes du suicide.



Rédaction d’Algérie360