Santé : Nouvelles déclarations de Benbouzid

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a présidé, ce lundi 27 juillet, une cérémonie d’installation des nouveaux directeurs centraux de certaines structures relevant du secteur de la santé.

Lors de la cérémonie, M. Benbouzid a indiqué que le mouvement opéré récemment à la tête de certaines directions centrales du secteur visait à améliorer la qualité des soins et des services fournis dans le cadre d’une action collective coordonnée.

« Ce mouvement vient couronner un processus d’évaluation visant à améliorer la qualité des soins et des services fournis dans le cadre d’une action collective coordonnée », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, Ismail Mesbah, a affirmé que le pays « compte des compétences capables d’assurer la gestion pendant cette période de crise sanitaire engendrée par la pandémie de coronavirus (Covid-19)« .

« Il existe des compétences capables d’assumer la responsabilité et de faire face à toutes les difficultés pour hisser le secteur au plus haut niveau et sortir de la crise sanitaire actuelle », a-t-il ajouté.

Redaction d’Algerie360