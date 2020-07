L’incroyable histoire d’un sans-papiers Algérien en Suisse

Un sans-papiers Algérien âgé de 23 ans a été condamné, vendredi 24 juillet, par le tribunal correctionnel de Bâle-Ville à 10 ans d’interdiction de territoire.

Selon le quotidien suisse La Basler Zeitung, le jeune Algérien a déjà été écopé, par le passé, d’une ordonnance d’expulsion de la part de la justice suisse. Néanmoins, l’algérien ne peut quitter le pays, même s’il aimerait le faire lui-même, a-t-il confié.

D’après la même source, le condamné ne peut pas recevoir de nouveaux papiers qu’en Algérie. Le consulat d’Algérie à Genève ne reconnaît pas les papiers algériens du jeune homme. « En fait, il est actuellement limité au canton de Bâle-Ville et ne peut ni se former ni travailler légalement parce qu’il n’a pas de statut. Il était coincé ici et vivait de l’aide d’urgence », a déclaré l’avocat du sans-papiers algérien.

Le Grand Conseiller Joël Thüring a considéré cette situation comme étant une « farce », « si les pays ne reprennent pas leurs ressortissants, ils devraient réduire l’aide au développement », a estimé le responsable politique.

Cependant, le Secrétariat d’État aux migrations a affirmé que « le 3 juin 2006, la Suisse et l’Algérie ont conclu un accord sur le transport de passagers qui réglemente la délivrance de documents de voyage de remplacement et qui a bien fonctionné jusqu’à présent. »

Rédaction d’Algérie360.