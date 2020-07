Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 26 juillet 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 593 nouvelles contaminations au Covid-19 et 9 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 27357, celui des décès à 1155 , alors que le total des patients guéris passe à 18471.

Voici les principaux événements de journée du dimanche 26 juillet 2020 :

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif, a fait savoir, ce dimanche 26 juillet, que 5158 ressortissants algériens bloqués dans 26 pays ont été rapatriés depuis le 20 juillet. … lire la suite

Les agresseurs du personnel de santé risquent des peines allant jusqu’à la perpétuité. … lire la suite

Le Conseil des Ministres a tenu, ce dimanche 26 juillet, une réunion en visioconférence sous la présidence du Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. … lire la suite

Le gouvernement a décidé, ce dimanche 26 juillet, de reconduire, pour une durée de 15 jours, la mesure de confinement partiel à domicile (de 20 heures jusqu’au lendemain à 5 heures du matin) et l’interdiction de la circulation routière inter-wilayas entre 29 wilayas. … lire la suite

Le gouvernement a décidé, ce dimanche 26 juillet, de prolonger l’interdiction de la circulation routière, y compris des véhicules particuliers, de et vers 29 wilayas du pays pour 15 jours supplémentaires. … lire la suite

Le gouvernement a annoncé, ce dimanche 26 juillet, le prolongement des mesures du confinement partiel dans 29 wilayas. … lire la suite

Le capitaine des verts, Riyad Mahrez s’est illustré, ce dimanche 26 juillet, avec son équipe pour le compte de la derrière journée de Premier League. … lire la suite

L’Algérie a enregistré, ce dimanche 26 juillet, une baisse au bilan quotidien des contaminations au Coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Le ministère du Commerce a indiqué, ce dimanche 26 juillet, que près de 47.600 commerçants seront mobilisés au niveau national pour assurer la permanence de l’Aïd El Adha. … lire la suite

Un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) a découvert et détruit deux bombes de confection artisanale hier, samedi 25 juillet. … lire la suite

Dans le cadre des mesures de prévention prises par les pouvoirs publics afin d’endiguer la pandémie du Coronavirus (covid-19) et sa propagation en Algérie, la gendarmerie nationale a annoncé aujourd’hui dimanche sur sa page Facebook la fermeture de tous les accès menant à la capitale Alger. … lire la suite

La wilaya de Bejaia a enregistré ce dimanche pas moins une vingtaine de départ de feu dont quatre importants, notamment celui d’Adekar, indique un communiqué de la protection civile de cette wilaya. … lire la suite

Des vols de la compagnie aérienne nationale Air Algérie ont été programmé, samedi 25 juillet, au départ de Montréal (Canada) et de Doha (Qatar) afin d’assurer le rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger. … lire la suite

Le ministre des Finances Aymane Benabderrahmane a indiqué samedi, que le gouvernement travaille actuellement à des mesures pour éradiquer le marché parallèle d’échange des monnaies étrangères. … lire la suite

Un total de 260 ressortissants algériens bloqués au Canada depuis la suspension du trafic aérien, causée par la pandémie du coronavirus, sont arrivés aujourd’hui dimanche à l’aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine. … lire la suite

Louisa Hanoune, secrétaire générale du parti des travailleurs a été entendue ce dimanche par le juge d’instruction parés le tribunal de Sidi M’hamed, dans le cadre de l’affaire de la plainte déposée à son encontre par l’ancienne ministre de la Culture Nadia Labidi. … lire la suite

Plusieurs études se penchent sur la question d’une immunité limitée dans le temps après une contamination du virus Covid-19. … lire la suite

Le président du Conseil national des praticiens de la santé publique Dr Lyes Mérabet a estimé ce dimanche que le système de santé est « complètement dépassé dans son organisation ». … lire la suite

Les services de sécurité de la wilaya de Constantine, ont procédé le 24 juillet dernier à l’arrestation de 44 individus accusés d’avoir participé à la célébration d’un mariage homosexuel, rapporte le journal arabophne « Ennaharonline ». … lire la suite

Un sans-papiers Algérien âgé de 23 ans a été condamné, vendredi 24 juillet, par le tribunal correctionnel de Bâle-Ville à 10 ans d’interdiction de territoire. … lire la suite

Le ministre de l’Éducation nationale Mohamed Ouadjaout a dévoilé, hier samedi, un dispositif rigoureux contre la triche et les fuites des sujets pour les examens du Bac et du BEM 2020. … lire la suite

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire a décidé l’adaptation des horaires de confinement partiel à domicile dans trois (3) communes de In Salah relevant administrativement de la wilaya de Tamanrasset, et ce à compter de demain lundi de 17h00 jusqu’à 5h00 du matin pendant 15 jours, indique dimanche un communiqué du même ministère. … lire la suite

La circonscription administrative de Bab El Oued a annoncé, hier samedi dans un communiqué, la suspension d’activité pour plus de 300 locaux commerciaux, pour non-respect des mesures de prévention imposées pour la lutte contre le coronavirus. … lire la suite

Un homme âgé d’une cinquantaine d’années a été interpellé par les services de police suite à une plainte déposée par le secteur de la Santé de la daïra de Barika, Wilaya de Batna. … lire la suite

Soixante-neuf personnes sont décédées par noyade au niveau national durant la période allant du 1er juin 2020 à fin mai 2020,a indiqué la Protection civile dans un communiqué. … lire la suite

Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane s’est exprimé, hier samedi, sur le sujet de la dévaluation de la monnaie nationale, notamment dans les cotations officielles. … lire la suite

Le corps sans vie d’une jeune médecin, une dénommée Lazreg Imène, a été retrouvé à son domicile. … lire la suite

L’office national de la météorologie (ONM) a émis, dimanche, un bulletin météorologique spécial (BMS) prévoyant la hausse du mercure jusqu’à dépasser les 45° sur plusieurs régions de l’intérieur de l’Ouest du pays pour demain lundi. … lire la suite

À l’approche de la célébration de la fête de l’Aïd El Adha, les appels et les mises en gardes des spécialistes contre une éventuelle vague de contamination se multiplient. … lire la suite

Un jeune gendarme a été retrouvé mort dans sa chambre dans l’après-midi du jeudi 23 juillet, à 10 km à l’est de Bouira. … lire la suite

Huit cent onze (811) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et cent quatre-vingt-deux (182) guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi le ministère marocain de la Santé. … lire la suite

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, s’est prononcé, hier samedi depuis Skikda, sur la rentrée universitaire 2020/2021. … lire la suite