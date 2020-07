Coronavirus Algérie : Fermeture de tous les accès à Alger

Dans le cadre des mesures de prévention prises par les pouvoirs publics afin d’endiguer la pandémie du Coronavirus (covid-19) et sa propagation en Algérie, la gendarmerie nationale a annoncé aujourd’hui dimanche sur sa page Facebook la fermeture de tous les accès menant à la capitale Alger.

Cette décision, dont la date d’entrée en vigueur n’a pas été précisée, est publiée sur la page officielle de l’application relative au trafic routier du commandement de la gendarmerie nationale « Tariki ».

En effet, cette initiative intervient après la recrudescence inquiétante de la pandémie du Covid-19 à Alger, et suite aux appels incessants de la population à travers les médias et les réseaux sociaux qui n’ont eu de cesse de dénoncer le comportement irresponsable de certains citoyens qui font fi des règles sanitaires durant cette période de pandémie, de sa part la gendarmerie nationale a précisé seuls ceux qui détiennent des autorisations exceptionnelles sont autorisés à entrer et sortir de la wilaya d’Alger.

