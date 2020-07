Conseil des ministres : Tebboune annonce des aides de 30.000 dinars par mois

Le Conseil des Ministres a tenu, ce dimanche 26 juillet, une réunion en visioconférence sous la présidence du Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune.

La réunion d’aujourd’hui était axée sur essentiellement sur reprise et développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche de la relance économique, et l’étude d’un rapport sur l’évaluation des répercussions économiques et sociales de la pandémie du Coronavirus, ainsi que l’évolution de la situation sanitaire dans le pays.

Lors de la réunion, M. Tebboune a décidé d’accorder des aides de 30.000 dinars par mois pour les coiffeurs, les chauffeurs de taxi et les artisans.

Ces aides financières concernent la suspension complète des activités pendant 3 mois. Selon le conseil des ministres, cette mesure vise à réduire les dommages financiers dus à la crise du coronavirus (Covid-19).

Le chef de l’Etat a également décidé du Gel immédiat des paiements d’impôts, du paiement des charges financières et semi-fiscales.

Redaction d’Algerie360