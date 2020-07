Batna : Les agressions contre le corps médical se poursuivent

Un homme âgé d’une cinquantaine d’années a été interpellé par les services de police suite à une plainte déposée par le secteur de la Santé de la daïra de Barika, Wilaya de Batna.

Selon des sources locales, l’individu âgé de 52 ans, connu par les services de la police judiciaire, a agressé physiquement et insulté une infirmière en fonction à l’hôpital Mohamed Boudiaf de Barika.

Ces épisodes d’agressions sont de plus en plus fréquent depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19, ce phénomène a pris de l’ampleur à travers les régions du pays. À ce fait, une nouvelle loi pour protéger le personnel de santé contre ces agressions verbales et physiques est en attente d’adoption.

Pour rappel, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a mis en place une loi en vigueur afin de mettre fin à ce phénomène qui menace le personnel médical, paramédical, et même administratif des structures et établissements sanitaires.

