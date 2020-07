Arrestation d’un groupe d’homosexuels dans un appartement à Constantine

Les services de sécurité de la wilaya de Constantine, ont procédé le 24 juillet dernier à l’arrestation de 44 individus accusés d’avoir participé à la célébration d’un mariage homosexuel, rapporte le journal arabophne « Ennaharonline ».

En effet, la même source a précisé qu’après un appel d’alerte reçu pas les citoyens qui ont averti sur une éventuelle présence d’un groupe de personnes homosexuelles dans un appartement, les services de gendarmerie nationale ont fait une descente dans un appartement du quartier Ali Mendjli, où des dizaines de personnes participaient à une fête de mariage des homosexuelles.

En outre, et selon plusieurs sources concordantes, les personnes présentes lors de la célébration de ce mariage gay seraient venus de plusieurs wilayas de l’est du pays, dont Biskra, Tarf et Annaba, et d’Alger, les 44 présents arrêtés seront présentés devant la justice après enquête dans les jours à venir, risquant une peine de prison de 2 ans ferme pour l’accusation » soutien aux personnes de même sexe » , rappelant toutefois, que l’homosexualité en Algérie est punie par l’article 338 du Code pénal algérien.

Rédaction d’Algérie360