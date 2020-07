L’artiste plasticienne Leïla Ferhat n’est plus

Après la triste perte d’Idir, de Mahdjoub Ben Bella ou encore de Kays Djilali, l’Algérie a encore perdu une de ses étoiles. Il s’agit de la doyenne des artistes plasticiens algériens, l’artiste Leïla Ferhat, qui nous a quitté mardi dernier.

Née en 1939 à Mascara, Leïla Ferhat a eu son diplôme des Beaux-Arts d’Alger en 1971, option décoration. L’artiste a réalisé plusieurs tableaux dans un style figuratif propre à elle, qui a vite suscité l’admiration des critiques d’art de par son authenticité.

Son talent et son style unique, mélangeant authenticité et modernité, lui ont permis d’obtenir plusieurs distinctions à l’international au cours de manifestations culturelles et artistiques où elle a représenté son pays, l’Algérie.

Leïla Ferhat a obtenu le premier prix de peinture au vernissage organisé par le Comité des fêtes de la ville d’Alger en 1977, puis elle a remporté la médaille d’or au salon international de Riom en France en 1980, ainsi que la médaille d’or à Puy en Velay en France également.

La regrettée artiste est considérée comme la doyenne des artistes plasticiens algériens, elle avait initié un grand nombre de jeunes artistes. Elle compte parmi les noms ayant laissé une empreinte importante sur la scène artistique algérienne, à travers des œuvres uniques qui reflètent le patrimoine algérien avec créativité.

Les tableaux de Leïla Ferhat ont été exposés dans plusieurs galeries en Algérie, mais aussi dans plusieurs pays étrangers dont les États-Unis, le Canada, la Jordanie et les Emirates Arabes Unis.

Leïla Ferhat nous a quitté mardi dernier à Oran, à l’age de 81 ans, suite à une longue maladie, comme rapporté par ses proches.

Son empreinte artistique demeurera à jamais dans le répertoire de l’art algérien, avec sa couleur bleu ciel qui reflète son calme et de sa sensibilité.

