L’Algérie en récession : Les hydrocarbures touchés par la crise sanitaire 

La pandémie du Coronavirus plonge le monde dans une crise sanitaire depuis plusieurs mois, cette crise a affecté plusieurs secteurs, notamment celui de l’économie.

En effet, l’économie mondiale, de façon générale, et celle de l’Algérie de façon particulière, ont été affectées par la crise sanitaire du Coronavirus.

Selon le rapport publié ce samedi 25 juillet, par l’Office National des Statistiques (ONS), l’Algérie a enregistré, au 1er trimestre de 2020, une croissance négative de -3.9 % à cause de la crise sanitaire que traverse le pays.

Le secteur des hydrocarbures est en tête des secteurs touchés par cette crise, avec une croissance négative de -13.4 % contre -7.1 % enregistrée en 2019 durant la même période. Cette chute revient à l’arrêt des transports pendant plusieurs mois à cause de la pandémie du Coronavirus, mais aussi à la baisse de la demande mondiale de pétrole.

La deuxième place, après les hydrocarbures, est occupée par les services marchands, ces derniers ont enregistré une baisse de -2.8 %, contre une croissance positive de 5 % durant le 1er trimestre de 2019.

Les transports et les communications sont les plus touchés dans le secteur des services marchands avec une récession négative de -4.8 %, suivis de l’hôtellerie et de la restauration avec -2.7 %, puis le commerce avec -1.5 %.

La troisième place est occupée par les services non marchands avec une croissance négative de -1.6 %.

Les chiffres de l’OMS indiquent également que certains secteurs ont été « épargnés » par la crise sanitaire, il s’agit de l’agriculture et le BTPH qui ont enregistré des croissances de 2.3 % et 0.8 % respectivement, contre 2.7 % et 2.9 % au 1er trimestre de 2019.

Ainsi, l’industrie agroalimentaire n’a pas été vraiment touchée par la crise sanitaire du Coronavirus, avec une croissance positive de 2.6 % contre 2.7 % l’année passée.

En 2019, l’Algérie avait enregistré une croissance économique de 0.8 %, et de 2.4 % hors hydrocarbures. Néanmoins, la Banque Africaine de Développement (BAD) prévoit pour l’Algérie une récession de 4.4 cette année.

