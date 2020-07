Coronavirus Algérie : L’évolution de la pandémie durant ces 5 derniers mois 

Avec l’arrivée du mois d’août, l’Algérie s’apprête à entamer son sixième mois de lutte contre le Coronavirus. En effet, la pandémie est arrivée dans le pays en février dernier, les bilans enregistrés restent inquiétants et montrent que la bataille contre la Covid-19 va encore durer.

Depuis quelques semaines, l’Algérie enregistre de nouveaux records de contaminations au bilan quotidien communiqué par les autorités sanitaires du pays. Il est question d’un total de plus de 26 000 contaminations par le Coronavirus depuis le début de la pandémie.

Pourtant, avant le mois d’avril, les contaminations étaient modérées et la pandémie était plus maitrisée à l’échelle nationale. Le premier cas positif à la Covid-19 a été déclaré le 25 février, où il s’agissait d’un ressortissant italien travaillant au sud du pays. Aussitôt après son identification, les autorités sanitaires avaient intervenues pour examiner les personnes entrées en contact avec lui.

Peu après, au début du mois de mars, c’est la wilaya de Blida qui a enregistré des contaminations parmi les membres de 4 familles. Le virus a été transmis par un émigré lors d’un mariage, où plusieurs invités ont été infectés. Depuis lors, Blida était l’épicentre de la pandémie en Algérie.

Face à cette situation, le gouvernement avait vite pris les mesures sanitaires nécessaires pour lutter contre la propagation du virus. Ces mesures se sont montées efficaces, du moment que les cas de contaminations étaient au stade local et leur nombre relativement bas. Le 23 mars, le gouvernement a installé le Comité Scientifique chargé du suivi et de la lutte contre le Coronavirus en Algérie, ce comité avait pour première mission de sensibiliser les citoyens sur l’importance de l’adoption des gestes barrières et du respect des mesures sanitaires et préventives pour lutter contre la propagation du virus.

À partir du mois d’avril, l’Algérie avait enregistrée un total de 5000 contaminations et environs 1000 décès dus au Coronavirus. Depuis l’adoption du protocole thérapeutique à base de chloroquine, le nombre de décès a nettement baissé, le bilan d’hier, vendredi 24 juillet, a fait état d’un total de 1136 décès, soit 136 décès depuis le mois d’avril, un chiffre qui reste très rassurant comparé à d’autres pays, notamment les USA.

À la fin du Ramadan, et en période de l’Aid El Fitr, la situation était encore maitrisée et les citoyens rassurés du nombre de cas toujours en baisse. Seulement, la Covid-19 circulait encore, et le manque de vigilance de la part des citoyens a favorisé la propagation du virus.

Depuis la fin du mois de juin, les autorités sanitaires du pays ne cessent d’alerter les citoyens, le total des contaminations recensées a atteint la barre des 10 000 cas, les hôpitaux sont saturés et la pandémie s’est établit dans plusieurs régions du pays.

Parallèlement à cela, la vie semble reprendre son court, les mesures préventives sont de moins en moins appliquées, les citoyens prennent à la légère les mises en garde des autorités.

L’OMS avait mis en garde l’Algérie contre la hausse des contaminations, en début de juin. Et voilà qu’aujourd’hui, l’Algérie recense plus de 600 cas quotidiennement. Le grand défi auquel fait face le gouvernement, et la maitrise de la pandémie avant la rentrée prévue pour octobre prochain, à savoir, avant la dite « deuxième vague » du Coronavirus.

Face à cette hausse considérable, c’est le personnel de la santé qui souffre le plus. Mobilisée depuis près de 6 mois, « l’armée blanche » n’a pas été épargnée, le bilan du personnel de la santé compte plus de 2600 contaminations et 40 décès.

