Cliniques publiques : Le calvaire des citoyens algériens 

Beaucoup de citoyens algériens se voient obligés de s’orienter vers des cliniques privées pour recevoir leurs soins médicaux, car dans la plupart des cas, les cliniques publiques ne les accueillent pas dans de bonnes conditions.

Le père d’un enfant de 7 ans a raconté, à notre confrère Liberté, les difficultés qu’il a rencontrées pour obtenir les premiers soins à son fils souffrant, après avoir été renvoyé de 4 cliniques publiques.

En effet, le malheureux citoyen a expliqué que son fils de 7 ans se plaignait de douleurs abdominales. Dans un premier temps, le père s’est dirigé vers la clinique d’El-Djorf à Bab-Ezzouar, où on lui a expliqué qu’on ne soignait pas les enfants et qu’il était préférable de s’orienter vers la clinique pédiatrique de Belfort à El-Harrache.

Une fois là-bas, le citoyen a était surpris par un autre refus d’admission, sous prétexte que seuls les enfants de moins de 5 ans y étaient admis. Un agent de cet établissement l’a envoyé à une clinique située en face de cette dernière, où on lui a réclamé un « écrit » de la part de l’envoyeur.

Pendant ce temps-là le jeune garçon continuait de souffrir à cause de ses douleurs, malgré cela, le père s’est dirigé vers une autre clinique, cette fois au niveau des Pins, ici encore on l’a renvoyé en lui expliquant que seuls les citoyens de plus de 5 ans y étaient soignés.

Face à autant de refus et à la souffrance continue de son fils, le citoyen était obligé de se rabattre sur une clinique privée où il a déboursé 4000 dinars pour offrir à son fils les soins nécessaires.

Rédaction d’Algérie 360.