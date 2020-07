Ministre de la Poste : « 66 milliards de dinars ont été retirés au cours de la dernière semaine »

Le Ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a été l’invité du journal télévisé de 20 heures de la chaîne nationale. Lors de son passage, le Ministre de la Poste a expliqué que les bureaux de postes sont sous pression, notamment avec l’approche de l’Aid El Adha.

En effet, hier, jeudi 23 juillet, et lors de son passage dans le journal télévisé de la chaîne nationale, le premier responsable des postes en Algérie, le Ministre Brahim Boumzar, a indiqué que les bureaux de postes subissent une grande pression ces derniers jours, particulièrement à la veille de la célébration de l’Aid El Adha, d’où leur saturation et le manque de liquidité.

Le Ministre a révélé que prés de 66 milliards de dinars ont été retirés des bureaux de postes durant la semaine dernière, avec une moyenne de 11 à 14 milliards par jour. Il a précisé que ce montant est relativement élevé par rapport à ceux enregistrés les mois derniers.

Dans ce même contexte, le Ministre Brahim Boumzar a appelé les citoyens à s’orienter vers les différentes banques et d’utiliser leurs cartes « Edahabia » pour régler leurs factures, et ce afin de réduire la surcharge des bureaux de postes et pour aider dans la lutte contre la propagation du Coronavirus en Algérie à travers le paiement électronique.

Le Ministre Boumzar a également souligné le fait que dans le cas de l’utilisation de la carte « Edahabia » au niveau d’une banque, la taxe supplémentaire s’élève à 5 dinars seulement.

Pour rappel, les bureaux de postes ont travaillé de façon exceptionnelle ce vendredi, 24 juillet, afin d’accueillir les citoyens dans les meilleures conditions en cette période de l’Aid El Adha.

