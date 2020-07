Cotations : Record historique de l’euro face au dinar sur le marché officiel

Le dinar algérien continue sa dégringolade face à l’euro. Hier, jeudi 23 juillet, la monnaie européenne unique a enregistré un nouveau record face au dinar sur le marché officiel qui se rapproche du seuil des 150 dinars.

En effet, le dinar algérien poursuit sa chute et trouve beaucoup de mal à résister aux autres devises qui le devancent, notamment l’euro qui s’échange désormais à 148,27 dinars dans le marché officiel de la Banque d’Algérie. De son côté, le dollar reste stable à 127,95 dinars.

Ainsi, l’allocation touristique en Algérie est de 95 euros en échange de 15.000 dinars.

Ces taux sont valables pour les opérations commerciales avec l’étranger, à savoir l’importation et l’exportation des biens et des services.

L’Euro se stabilise au marché parallèle

Parallèlement à cela, la valeur de l’euro reste relativement stable sur le marché noir. Ce dernier a été fortement affecté par la crise du Coronavirus et se trouve presque à l’arrêt depuis plusieurs semaines. Cet arrêt porte à croire que la chute des devises sur les marchés informels est due à la situation sanitaire que traverse le pays actuellement.

Au marché noir du square d’Alger, la valeur du change de l’euro est à environ 190 dinars, portant ainsi l’écart entre les deux marchés à 28.80 %. Néanmoins, la situation actuelle du marché parallèle des devises risque de se prolonger encore.

Dans ce même contexte, une forte demande de devise est attendue dès la réouverture des frontières, à cet effet, plusieurs importateurs se préparent en épargnant un maximum de devise pour relancer les échanges dès qu’ils en auront l’autorisation.

L’économie est gelée à cause des restrictions et au confinement sanitaire imposés dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Ainsi, la reprise et le re-lancement de cette dernière est fortement attendu et prévoit une demande importante sur la devise.

Rédaction d’Algérie 360.