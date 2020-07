Aïd El Adha 2020 : Le ministère de l’agriculture mobilise des vétérinaires pour contrôler la vente et l’abattage des sacrifices

Avec l’approche de l’Aid El Adha et face à la situation épidémique actuelle due au Coronavirus, le Ministère de l’Agriculture a annoncé de nouvelles mesures sanitaires et vétérinaires pour mieux cadrer la célébration de l’Aid à travers tout le territoire national.

Dans le cadre de la préparation de la célébration de l’Aid El Adha, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a publié un communiqué des mesures sanitaires et vétérinaires misent en place pour bien cadrer cette période au niveau des points de vente et des abattoirs agréés.

La même source souligne que ces mesures seront appliquées au niveau des 48 wilayas du pays, notamment le jour de l’Aid El Adha au niveau des abattoirs agréés qui seront ouverts pour accueillir les citoyens.

En effet, le communiqué du ministère indique que plus de 2000 vétérinaires ont été mobilisés des deux secteurs, public et privé, pour contrôler la santé animale et pour veiller au bon respect de la santé publique et vétérinaire.

Ces vétérinaires vont également participer, en coopération avec les autres services, au respect des mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus en Algérie, où ils fourniront des masques aux personnes qui n’en portent pas et ce en fonction de leur capacité.

Pour rappel, l’Aid El Adha sera célébré le vendredi prochain, 31 juillet, le Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs a indiqué que la prière de l’Aid se fera à la maison à partir de 06h00 et se prolongera vers l’après-midi, tandis que le sacrifice aura lieu à partir de 06h30.

Rédaction d’Algérie 360.