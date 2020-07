Vers la programmation de nouveaux vols de rapatriement depuis 80 pays

Le Porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères, Abdelaziz Benali Cherif, a fait savoir, ce jeudi 23 juillet, que son département se prépare à lancer une nouvelle opération de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger qui touchera 80 pays.

Le porte parole du MAE a indiqué, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, des travaux sont en cours pour programmer d’autres vols pour rapatrier le reste des citoyens bloqués dans environ 80 pays.

« Après la première opération de rapatriement, qui s’est déroulée de mars à juin 2020 et a permis de rapatrier 13841 citoyens algériens bloqués à l’étranger, la deuxième opération a commencé le 20 juillet 2020 pour rapatrier environ 9000 citoyens via 30 vols et deux croisières », a indiqué le porte parole du MAE.

« Au vu des conditions exceptionnelles auxquelles le monde est actuellement confronté en raison de la propagation de la pandémie du virus Corona et de la fermeture de nombreux pays à leurs frontières terrestres, maritimes et aériennes, ce processus a nécessité de nombreux contacts et négociations avec les autorités des pays concernés et les responsables des aéroports et des ports pour fournir les conditions et services appropriés nécessaires à la réussite des retours des citoyens algériens bloqués à l’étranger », a-t-il ajouté, précisant qu’à ce jour 3699 citoyens, ont été rapatriés et placés en quatorzième dans plusieurs établissements hôteliers.

Redaction d’Algerie360