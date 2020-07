Pr Lyes Rahal :  » Il faut éradiquer le Coronavirus de l’Algérie avant l’arrivée de l’automne »

Le directeur de l’Institut national de santé publique (INSP) et membre du comité de surveillance et de suivi du Coronavirus, le Professeur Lyes Rahal a déclaré aujourd’hui que la recrudescence de la pandémie et la courbe ascendante des cas d’infections par le Coronavirus était attendue en Algérie et ce après la multiplication du nombre de laboratoires et le comportement d’une partie des citoyens par rapport aux mesures barrières.

En effet, lors de son passage à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, Lyes Rahal a estimé que le port du masque, le respect de la distanciation sociale et le respect des mesures barrière sont devenu plus que jamais nécessaire et indispensable afin d’endiguer la pandémie et briser la chaine de propagation du virus, « nous sommes devant un phénomène qui touche toute la planète » et pour le combattre efficacement « on doit être vigilant, solidaire et uni », en estimant qu’il « faut travailler dès maintenant pour essayer de contenir cette épidémie et de l’éradiquer de notre pays avant l’arrivée de l’automne », a-t-il ajouté.

D’autre part, Lyes Rahal a affirmé qu’actuellement la meilleure solution d’éradiquer le virus c’est de faire sortir l’épidémie des structures hospitalières et ensuite, agir selon les résultats des enquêtes épidémiologies dans l’identification des cas confirmés et des cas probables positifs.

Pour conclure le professeur a redu Hommage au personnel de la santé qui font montre d’une abnégation et d’une bravoure méritoire, tant leur mission s’apparente au sacrifice suprême, malgré toutes les difficultés qu’ils ont rencontrés, affirmant toute fois que la pénalisation des agressions à l’encontre du personnel dans les structures de santé est une décision attendue depuis longtemps.

Rédaction d’Algérie360