Météo Algérie : Vague de chaleur et canicule à partir de la semaine prochaine

Des températures élevées allant globalement de la « normale à au-dessus de la normale » sont prévues la semaine prochaine, en particulier dans les régions côtières, en raison notamment du « déficit pluviométrique » enregistré durant l’hiver et le printemps derniers, selon les prévisions saisonnières de l’Office nationale de météorologie (ONM).

La directrice de la communication de l’agence nationale de la météorologie (ONM) Mme Houaria Benrekta, a révélé à un notre confrère du journal « Liberté », retour à la canicule à partir de la semaine prochaine, » “la chaleur anormale ressentie pour la journée de mercredi va s’estomper en début de soirée (vers 21h) et enregistrera non pas une baisse, mais un léger repli pour deux jours encore avant de reprendre de plus belle” a-t-elle précisé.

Les fortes chaleurs persisteront en revanche sur les régions intérieures de l’Ouest du pays où le mercure pourrait atteindre les 40c et dépasser les 45c sur le sud avec des pics de 47c localement “Nous atteindrons les 43 degrés à Relizane, Chlef, Mascara, Sidi Bel-Abbès, Aïn Defla, etc. pour les journées de samedi et dimanche, et ça pourrait s’étendre même au-delà, jusqu’à atteindre la vigilance orange”.

Tandis que pour les régions du Sud, elles connaîtront des hausses sensibles à partir de la semaine prochaine, franchissant la barre des 42 degrés dans le Hoggar, le Tassili, le Sahara oriental et toutes les Oasis, et jusqu’à 46 degrés sur le Sahara central et l’extrême Sud, a précisé la même source.

Rédaction d’Algérie360