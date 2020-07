Le ministre de l’Enseignement supérieur lance un appel à « la famille universitaire »

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane, a appelé, ce jeudi 23 juillet, la famille universitaire à conjuguer afin de propulser l’université algérienne à la « hauteur des attentes » de la société.

S’exprimant ce jeudi à l’ouverture de la conférence régionale des universités du Centre, M. Benziane a appelé l’ensemble des directeurs des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche scientifique, ainsi que des œuvres sociales universitaires, à conjuguer leurs efforts pour « développer davantage l’université et la propulser à la hauteur des attentes auxquelles aspire la société algérienne ».

Le nouveau ministre a exhorté les différentes responsables, chacun à son niveau, à plus de « coordination et de concertation » afin d’achever dans les « meilleures conditions » l’année universitaire en cours et préparer la prochaine rentrée en tenant compte de l’évolution de la situation du coronavirus (Covid-19).

M. Benziane a indiqué que les prérogatives des responsables des différents établissements ont été élargies et décentralisées de manière à leur permettre de prendre les décisions qu’ils jugent adéquates pour maîtriser la situation et la maintenir sous contrôle.

Le ministre a rappelé les mesures à prendre à la reprise des cours universitaires. « Des mesures d’hygiène « strictes et sans faille » doivent aussi être observées dès la reprise des cours et ce en étroite collaboration avec les différentes structures concernées », a-t-il dit.

