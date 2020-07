Le MDN dément des déclarations attribuée à Chengriha à propos de la Libye

Le ministère de la Défense nationale MDN a démenti, ce jeudi dans un communiqué, des allégations attribuées au Chef d’État-major de l’ANP, à propos des évolutions récentes de la situation en Libye.

Selon le communiqué, « certains comptes et pages ont propagé, via les réseaux sociaux, des allégations fallacieuses et infondées, qu’ils attribuent à Monsieur le Général de Corps d’Armée, Chef d’État-major de l’Armée Nationale Populaire, à propos des évolutions récentes de la situation en Libye ».

Tout en démentant « formellement ces rumeurs », le MDN précise que « ces propos mensongers visent à semer le trouble et la discorde et à orienter l’opinion publique vers un alignement sur des agendas douteux, ne servent pas l’objectif louable et la position immuable que l’Algérie a toujours veillé à honorer envers l’État Libyen frère ».

Rédaction d’Algerie360