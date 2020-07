El-Tarf : Un réseau international de trafic de véhicules démantelé

60 personnes impliquées dans un vaste réseau de trafic de véhicules de luxe activant internationalement ont été arrêté par les éléments de la BRI.

Dans un communiqué rendu public le 21 juillet, le chargé de communication à la sûreté de la wilaya d’El-Tarf, le lieutenant Abdelaziz Oussama a indiqué l’arrestation des membres du réseau de trafic de véhicules de luxe, camions, et de remorques, ainsi que la saisie de 15 voitures de luxe, 2 camions, et une remorque.

Suite à des investigations minutieuses, les services de police ont mis en lumière le mécanisme du réseau qui consistait à faire entrer, depuis l’Europe principalement, des véhicules volés visant à être revendu après la falsification des documents tels que la carte grise, et le numéro de châssis, a précisé la même source. Au total, 15 véhicules haut de gamme de marque étrangère ont été saisis, 2 camions et une remorque.

Après une comparution devant le tribunal de Dréan, le magistrat instructeur a mis sous mandat de dépôt les deux individus à l’origine du réseau, tandis que 18 autres ont été placés sous contrôle judiciaire, ainsi, les 40 autres personnes restant ont bénéficié d’une citation directe.

Les prévenus sont poursuivis par le tribunal correctionnel de Dréan pour « constitution d’un réseau international, spécialisé dans la vente de moyens de transport d’origine étrangère sans accomplissement des procédés énoncés par la réglementation en vigueur », « faux et usage de faux dans des documents officiels », et « abus de fonction et usurpation d’identité »

Rédaction d’Algérie360.