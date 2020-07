Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 23 juillet 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 612 nouvelles contaminations au Covid-19 et 13 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 25484, celui des décès à 1124 , alors que le total des patients guéris passe à 17369.

Voici les principaux événements de journée du jeudi 23 juillet 2020 :

Le Consulat général de France à Alger, s’est expliqué, ce jeudi 23 juillet, sur le retard de délivrance des visas aux étudiants algériens. … lire la suite

Pres de 200 travailleurs sans papiers vont être régularisés à Paris (France) … lire la suite

Le Porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères, Abdelaziz Benali Cherif, a fait savoir, ce jeudi 23 juillet, que son département se prépare à lancer une nouvelle opération de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger qui touchera 80 pays. … lire la suite

Abdelkader Djeriou, comédien et metteur en scène, a réagi, ce jeudi 23 juillet, aux rumeurs de sa nomination à un poste au département de Bendouda. … lire la suite

Le ministère des Affaires étrangères a apporté, ce jeudi 23 juillet, des précisions concernant l’affaire du jeune algérien mort suite à une interpellation violente par la police Belge. … lire la suite

L’Algérie a enregistré, ce jeudi 23 juillet, une hausse au bilan quotidien des contaminations au Coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane, a appelé, ce jeudi 23 juillet, la famille universitaire à conjuguer afin de propulser l’université algérienne à la « hauteur des attentes » de la société. … lire la suite

Les éléments de sûreté de la wilaya de Tipaza ont identifié et arrêté l’auteur du meurtre d’une jeune femme âgée de 30 ans. … lire la suite

Le nouveau bilan du coronavirus en Algérie a fait état, ce jeudi, de 607 nouveaux cas, 13 nouveaux décès et 386 nouvelles guérisons, tous enregistrés au cours des dernières 24 heures. … lire la suite

L’humoriste Hamid Achour est hospitalisé au CHU de Birraria à El Biar dans la wilaya d’Alger, après avoir été atteint du coronavirus, annonce le média arabophone « Ennahar ». … lire la suite

La militante de la cause animale française Brigitte Bardot s’en est prise, hier, à la dérogation autorisant les musulmans français à égorger des moutons pour célébrer l’Aïd-El-Kebir prévu le vendredi 31 juillet prochain. … lire la suite

La situation pandémique du nouveau Coronavirus, (Covid-19) ne cesse de progresser quotidiennement ces derniers jours et à un rythme inquiétant à travers le territoire national, selon le dernier décompte annoncé ce jeudi 23 juillet et rendu public par la cellule de suivi de l’épidémie du ministère de la Santé, l’Algérie fait état de 612 cas de contaminations confirmés et 13 nouveaux décès. … lire la suite

Les centres de transfusion sanguine et les banques de sang enregistrent, en ce temps de crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus, un manque cruel en matière de sang et une baisse drastique des donneurs. … lire la suite

L’Aïd El Adha sera célébré le vendredi 31 juillet, a indiqué aujourd’hui le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué. … lire la suite

Dans le but d’accueillir le citoyen dans les meilleures conditions possibles, Algérie Poste a procédé à un réaménagement des horaires d’ouverture de ses bureaux de poste, à partir de ce jeudi et jusqu’au 30 juillet prochain en prévision de la fête de l’Aïd El Adha. … lire la suite

Les ressortissants Algériens bloqués en France qui n’ont pas pu s’inscrire avant le 23 avril sur la plateforme gouvernementale pourront se faire recenser auprès de l’ambassade et des consulats d’Algérie en France pour faire partie du nouveau programme de rapatriement. … lire la suite

Le ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid a indiqué ce jeudi à Alger, que les agressions des personnels médicaux, déforment période que nous traversons, et la lutte contre l’épidémie du coronavirus. … lire la suite

Une convention signée entre les caisses de la sécurité sociale et les cliniques privées pour la prise en charge des accouchements, indique le responsable de la cellule de conventionnement à la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS), Khaled Khedim. … lire la suite

Un vaccin contre le Covid-19 pourrait être distribué à la population dès le premier semestre 2021. … lire la suite

Le directeur de l’Institut national de santé publique (INSP) et membre du comité de surveillance et de suivi du Coronavirus, le Professeur Lyes Rahal a déclaré aujourd’hui que la recrudescence de la pandémie et la courbe ascendante des cas d’infections par le Coronavirus était attendue en Algérie et ce après la multiplication du nombre de laboratoires et le comportement d’une partie des citoyens par rapport aux mesures barrières. … lire la suite

Le moudjahid et ancien ministre de la Communication Lamine Bechichi est décédé jeudi à l’âge de 93 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine. … lire la suite

60 personnes impliquées dans un vaste réseau de trafic de véhicules de luxe activant internationalement ont été arrêté par les éléments de la BRI. … lire la suite

Le tribunal de Timimoune dans la wilaya de Adrar a rendu, hier mercredi, le verdict dans le procès des deux détenus Yasser Kadiri et Ahmed Sidi Moussa, indique un communiqué du Comité national pour la libération des détenus (CNLD). … lire la suite

Des températures élevées allant globalement de la « normale à au-dessus de la normale » sont prévues la semaine prochaine, en particulier dans les régions côtières, en raison notamment du « déficit pluviométrique » enregistré durant l’hiver et le printemps derniers, selon les prévisions saisonnières de l’Office nationale de météorologie (ONM). … lire la suite

Le ministère de la Défense nationale MDN a démenti, ce jeudi dans un communiqué, des allégations attribuées au Chef d’État-major de l’ANP, à propos des évolutions récentes de la situation en Libye. … lire la suite

Des centaines de visiteurs fréquentent de plus en plus les plages du littoral et de la capitale malgré les restrictions mises en place par les autorités afin de stopper la propagation du Coronavirus. … lire la suite

Le ministère de l’intérieur et des collectivités locales a annoncé, ce jeudi dans un communiqué, le réaménagement des horaires de confinement partiel dans 6 communes de la wilaya de M’sila. … lire la suite

Le confinement partiel à domicile, mesure prise par les pouvoirs publics pour empêcher la propagation du coronavirus (Covid-19) dans 18 communes de la wilaya de Sétif, est de retour a son calendrier initial de 20 h du soir à 5 h du matin, annonce jeudi la Radio locale de Sétif. … lire la suite

Après l’autorisation des universités à diagnostiquer et à dépister les cas de coronavirus, plusieurs spécialistes estiment que cette activité, purement médicale, doit être effectuée au milieu hospitalier et validée par des spécialistes en biologie médicale. … lire la suite

Le verdict dans le procès du détenu Laalami Chems Eddine dit Brahim vient de tomber au tribunal de Bordj Bou Arreridj aujourd’hui, jeudi 23 Juillet, il est condamné à 18 mois de prison ferme et 1 million de dinars (100 millions de centimes) d’amende, annonce le (CNLD) … lire la suite

Le rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger, suite à la fermeture des frontières aérienne, maritimes, et terrestre en vue de la propagation du Coronavirus, se poursuit pour le troisième jour consécutif. … lire la suite

La présidente et fondatrice de l’association « SOS Disparus » Fatima Yous, est décédée hier mercredi à l’âge de 86 ans, à l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges en France, indique un communiqué de l’association. … lire la suite

Plus de 600 citoyens algériens, bloqués en Espagne depuis la suspension du trafic aérien, causée par la pandémie du coronavirus ont été rapatriés aujourd’hui jeudi à bord du navire Algérie 1, vers Oran 2. … lire la suite