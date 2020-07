Ambassade d’Algérie en France : Une nouvelle opération de rapatriement des Algériens bloqués en France

Les ressortissants Algériens bloqués en France qui n’ont pas pu s’inscrire avant le 23 avril sur la plateforme gouvernementale pourront se faire recenser auprès de l’ambassade et des consulats d’Algérie en France pour faire partie du nouveau programme de rapatriement.

Dans un communiqué rendu public mercredi soir, l’Ambassade d’Algérie à Paris a fourni des détails concernant le programme de l’opération de rapatriement des Algériens bloqués en France depuis la fermeture des frontières des pays en vue de la crise sanitaire actuelle liée au Coronavirus. « Les citoyens qui remplissent les conditions de rapatriement seront contactés par e-mail ou par SMS afin de les informer de la date et de l’heure de leur vol », a affirmé la représentation algérienne.

Ainsi, selon le communiqué de l’ambassade, 3250 citoyens algériens bénéficieront d’un programme de vols et de desserte maritime pour leur rapatriement, qui se déroule du 21 au 26 juillet et qui visera sept départements français, à savoir Toulouse, Bordeaux, Metz, Lille, Marseille, Lyon et Paris. Cependant, aucune date n’a été annoncé concernant ce programme « Cette opération se poursuivra avec un programme supplémentaire qui sera communiqué ultérieurement », a indiqué la même source.

Néanmoins, les résidents permanents en France et les étrangers résidents en Algérie, bloqués en France, ne sont pas concernés par cette opération, « Le rapatriement concerne les citoyens algériens en séjour temporaire en France (pour tourisme, visite familiale, soins, études, stages…) », a précisé l’ambassade d’Algérie.

