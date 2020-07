Vidéo de l’accident de la route à Alger : Le chauffard condamné à de la prison ferme

Le verdict vient de tomber au tribunal de Bir Mourad Rais de la wilaya d’Alger, le juge a condamné le chauffard ayant provoqué le dérapage d’un véhicule sur une autoroute en Algérie mardi 16 juin, par 3 ans de prison ferme avec un retrait de permis de conduire pendant une période d’une année.

Le verdict a statué que le principal accusé, CH.A. Avec 3 ans d’emprisonnement et une amende de 50 mille dinars, avec la retrait du permis de conduire pendant un an.

Le Principal accusé, qui est le chauffard, est accusé d’avoir mis en danger la vie et l’intégralité corporelle d’autrui de façon directe et volontaire, le tribunal a également accusé le chauffard de s’être abstenu de donner un coup de main à une personne se trouvant dans une situation dangereuse et de s’être enfui de sa responsabilité civile et pénale après avoir commis un accident de la circulation.

Pour rappel, l’affaire remonte au 16 juin 2020, ou une vidéo d’un accident survenu dans la wilaya d’Alger est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Les images montrent un chauffard conduire une voiture de marque “Skoda” de manière dangereuse. Il a fini par percuter un autre véhicule qui essayait de l’éviter. La victime a aussitôt perdu le contrôle de sa voiture qui a dérapé de la route et s’est reversée.

Rédaction d’Algérie360