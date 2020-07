Viber : Plus de 55% des utilisateurs algériens préfèrent utiliser des émojis pour exprimer leurs sentiments

À la lumière de l’utilisation répandue des emojis dans les messages texte, Rakuten Viber a annoncé l’ajout d’un ensemble d’émojis distinctifs aux groupes afin de permettre aux utilisateurs de s’exprimer au mieux et plus clairement.

Rakuten Viber, propriété de la société japonaise Rakuten, a sondé plus de 7 000 utilisateurs en Algérie à l’occasion de la Journée mondiale des emojis. Cette enquête montre que 58% des Algériens utilisent les emojis en permanence comme un moyen facile d’exprimer leurs sentiments et leurs opinions. Avec l’utilisation croissante de la messagerie instantanée et prépondérance des emojis d’une partie importante de la façon dont nous communiquons, Rakuten Viber a annoncé le lancement d’un nouveau package d’émojis à utiliser en groupe. Ce pack permet aux utilisateurs de Viber d’exprimer leurs opinions et réactions de manière rapide et amusante. L’annonce de la nouvelle fonctionnalité intervient le jour de la Journée mondiale des emojis dans le but de célébrer le pouvoir de la communication expressive entre les utilisateurs du monde entier.

Pour répondre aux messages, les utilisateurs peuvent simplement appuyer longuement sur l’icône du cœur à côté de n’importe quel message pour leur montrer leur emoji préféré comme le cœur, le sourire, le choc, la tristesse ou la colère. Avec ces emojis, les utilisateurs pourront interagir parfaitement avec les messages, les médias et le contenu partagés en groupes. La communication est une voie à double sens, et il est important que les utilisateurs aient également la possibilité de voir comment les membres des groupes interagissent avec leurs messages. Pour ce faire, il suffit que les utilisateurs appuient longuement sur le message et choisissent «Information» pour voir un large éventail d’expressions que d’autres ont laissées sur leurs messages.

Un sondage auprès de plus de 7 000 utilisateurs algériens a révélé que seulement 14% préfèrent exprimer leurs opinions et leurs sentiments à travers du texte et des mots plutôt que d’utiliser des emojis, tandis que 28% des Algériens utilisent parfois des emojis lorsqu’ils ne trouvent pas les bons mots pour s’exprimer dans les messages. Anna Znamenskaya, Directrice du développement de Rakuten Viber, a confirmé que l’engagement de Rakuten Viber permettra aux utilisateurs de s’exprimer de la manière la plus précise possible et dira « La possibilité d’aimer » en utilisant le « cœur » comme un emoji peut ne pas inclure le large éventail d’émotions et de sentiments qu’une personne peut ressentir en lisant le message, nous devons donc ajouter un ensemble plus large d’émojis à travers lesquels les utilisateurs peuvent interagir. De la manière la plus appropriée. »

Le sondage a également montré que le »cœur » est l’emoji préféré des utilisateurs algériens avec 58%, tandis que le visage riant se classe deuxième avec 27%, alors que chacun des visages choqués n’atteint que 4% d’utilisation d’emoji. Les groupes ont prospéré cette année sur l’application Viber et avec plus de 18 milliards de vues dans des milliers de communautés sur Viber – des communautés automatiques lancées par les utilisateurs, les influenceurs, les marques et par les sociétés leaders du monde entier. Viber est devenue une nouvelle plateforme sociale pour plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde. Le nouvel ensemble d’emojis devrait être lancé dans les prochaines semaines sur iOS et Android.