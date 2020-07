Visa France en Algérie : TLS Contact annonce la réouverture de ses deux centres

Les deux centres TLS Contact à Oran et à Annaba ont annoncé leur réouverture prévue à partir du dimanche 26 juillet prochain.

Dans un communiqué rendu public, TLS Contact Algérie a informé la réouverture de ses deux centres à Oran et à Annaba après la fermeture survenue mercredi 15 juillet suite à la découverte d’un cas de contamination du virus Covid-19 au Consulat de France à Oran. Néanmoins, le centre sera uniquement ouvert les dimanches et mercredis, de 08h00 à 12h00 (et jusqu’à 15h30 pour les rendez-vous Premium).

« Nous informons notre aimable clientèle que sauf problème sanitaire imprévisible le centre TLScontact à Oran accueillera à nouveau les demandeurs pour certains types de visas, à partir du dimanche 26 juillet 2020 », lit-on dans le même communiqué publié ce mercredi. Cependant, les demandes de visas acceptées seront les visas pour études, stages, visas de retour, regroupement familial…

TLScontact Annaba, qui est également fermé depuis le 15 juillet, a annoncé, hier 21 juillet, une reprise de son activité à compter de dimanche prochain.

Rédaction d’Algérie360.