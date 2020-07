Le groupe Suisse « Terra Sola » prévoit un grand projet en Algérie

Le groupe suisse Terra Sola a proposé à l’Algérie un projet d’énergie solaire d’un montant de 5 milliards de dollars permettant de couvrir les besoins nationaux.

Dans une interview accordée au quotidien El Watan, le PDG du groupe mondial suisse, David Heimhofer, a affirmé qu’un grand projet de production d’énergie solaire en Algérie. Ce projet, impliquant Belkacem Haouche, garantira l’installation d’une solide industrie solaire en Algérie, ainsi qu’une production de 4000 MW d’électricité. Il permettra aussi des gains de 17,7 milliards de dollars à l’Algérie sans prise de risque financier de l’État.

« Le recours de l’Algérie à l’énergie solaire photovoltaïque au lieu du gaz pour produire l’électricité destinée à la consommation locale et à l’exportation lui permettant de réaliser un gain de 10 milliards de dollars, outre une économie du gaz non utilisé évaluée, selon les coûts du marché mondial, à un montant de 7,7 milliards de dollars en devises étrangères qui renforceront la trésorerie de l’État. Cet investissement est proposé comme démarche imprégnée du programme national de développement des énergies renouvelables permettant la production de 15 000 MW d’électricité à l’horizon 2035, dont 4000 MW d’ici à 2024 », a indiqué M. Heimhofer lors de l’entretien.

« D’un côté, l’intérêt de Terra Sola, de ses partenaires technologiques internationaux et des investisseurs pour mettre en œuvre ce programme en Algérie est lié au facteur géophysique et naturel du pays avec certaines des irradiations les plus élevées du monde et le vaste espace disponible pour le solaire », a justifié le PDG de Terra Sola concernant le choix d’investissement du groupe mondial en Algérie.

Rédaction d’Algérie360.