L’Algérie premier client pour le missile chinois  » HJ-12″

L’Algérie sera le premier client export du missile anti chars a guidé HJ-12 (ou Red Arrow 12) produit par la firme chinoise Norinco, a annoncé le blog China Défense, rapporté par le site spécialisé Mena Défense.

Selon la même source, l’arme s’agit d’un missile clone, c’est un missile antichar de combat de troisième génération, portable à l’homme, Fire and Forget avec une trajectoire en cloche. Une fois la cible acquise par le système électro optique, le missile s’envole sans guidage additionnel et attaque le char par sa partie la plus exposée et la moins bien blindée, le toit, outre, il est beaucoup moins cher, du lance-missile américain FGM-148 Javelin.

Pour les spécificités du Missile, la source a précisé que le HJ-12 est équipé d’un chercheur infrarouge, auquel les informations sur la cible sont envoyées à partir d’un viseur d’imagerie thermique de troisième génération non-refroidi, après quoi la cible est capturée et lancée. La masse du projectile est de 17 kg, pour une longueur de 980 mm et un diamètre de 135 mm. L’ATGM a une forme de corps cylindrique avec un carénage de tête transparent. Dans les parties centrale et arrière de la coque se trouvent les ailes repliables et les gouvernes. La tête explosive est en fait constituée d’une charge tandem pour défaire les blindages réactifs. Le missile peut être équipé de têtes à fragmentation, explosives ou thermobariques. La portée de tir maximale peut atteindre 4000 m. Dans l’obscurité et par mauvaise visibilité, la portée de tir est limitée par la capacité du viseur à détecter et à faire l’acquisition de la cible. Par nuit sans lune, la portée de l’optique de nuit ne dépasse pas 2000 m. NORINCO propose également une version avec missile à guidage TV qui peut être contrôlé par un opérateur, le HJ-12 est également composé d’un lanceur et d’un missile dans un conteneur jetable qui est orienté vers le haut et non parallèle au sol comme les autres ATGM.

Actuellement l’Algérie est dotée d’une grande quantité de missiles anti-chars russes Kornet, mais le missile chinois » HJ-12″ est différent, notament en taille, outre le taille, l’opérateur du Kornet doit guider son missile jusqu’à l’impact, tandis que le HJ-12 a une meilleure capacité de destruction à cause de son angle d’attaque et le fait qu’il soit fire and forget laisse le temps à son opérateur de se mettre à l’abri ou se déplacer après le tir, a précisé le Blog Chninois.

Rédaction d’Algérie360