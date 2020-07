Incendies de forêts à Tizi Ouzou : 14 départs de feu en une journée

Un fléau récurrent a de lourdes conséquences chaque année sur le couvert végétal, exposé aux dangers des incendies, une menace certaine à l’origine d’une perte de milliers d’hectares à travers toute la région de Tizi Ouzou qui a enregistré, durant la seule journée d’hier, pas moins de 14 départs de feux et cinq autres incendies importants, a indiqué un communiqué de la direction de la Protection civile de la wilaya.

La canicule a fait sa réapparition en Kabylie et a inauguré déjà le phénomène habituel des incendies de forêt et de broussailles à travers toute la wilaya de Tizi Ouzou, en effet et selon la même source les incendies les plus importants ont été enregistrés dans les communes de Beni Ziki à l’extrême est de la wilaya, Frikat au Sud, Makouda au Nord et Aït Khelili, dans la région de Mekla.

La hausse des températures qui sévit depuis plusieurs jours fait craindre le pire et la population redoute la reproduction du scénario vécu en 2017, où les flammes ont dévoré des centaines d’hectares et une dizaine de maisons ont brûlé dans plusieurs localités.

L’ensemble des moyens des unités de la protection civile au niveau de la wilaya, notamment la colonne mobile, ainsi qu’un renfort en moyens de l’Unité nationale d’intervention et ceux de la Conservation des forêts, des APC et des citoyens sont mobilisés pour venir à bout de ces incendies et prêté main-forte aux services d’intervention.

