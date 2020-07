France : 9 membres d’une famille algérienne victimes d’un accident de la route

Une famille d’origine algérienne composée de 9 membres a été victime d’un grave accident de la route, le lundi 20 juillet en France.

En effet, un couple âgé de 41 et 42 ans, leurs quatre enfants, ainsi que la belle-sœur (34 ans) et ses deux enfants, ont été victime d’un accident qui a coûté la vie à 5 enfants âgés entre 3 et 14 ans, et blessé grièvement les deux parents, la belle-sœur et l’un des enfants du couple âgé de 7 ans, tous à bord du monospace familial.

L’accident est survenu vers 19 h sur l’A7 dans la Drôme. Le monospace qui transportait les neuf membres originaires de Vénissieux et de la région parisienne, a pris feu avant de dévier de la route, provoquant l’effroyable accident.

Trois des enfants du couple âgés de 14, 11, et 3 ans, ainsi que leurs cousins de 11 et 9 ans sont restés bloqué dans le véhicule avant de succomber dans l’incendie. Cependant, le conducteur, sa compagne, la belle-sœur ainsi que l’un des enfants du couple (7 ans), sont parvenus à sortir du véhicule.

Néanmoins, une enquête a été ouverte afin de mettre en lumière les circonstances de cet accident.

Rédaction d’Algérie360.