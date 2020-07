En visite de travail, Boukadoum s’entretient avec son homologue russe

Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a été reçu aujourd’hui par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Moscou.

Au début de la réunion, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a remercié la Russie pour l’assistance médicale qu’elle a fournie à l’Algérie pour affronter la pandémie du Coronavirus.

La visite de Sabri Boukadoum à Moscou s’inscrit dans le cadre de la poursuite des discussions sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, à la suite des contacts de haut niveau entre les deux pays, en particulier le récent appel téléphonique entre le Chef de l’état algérien Abdelmajid Tebboune et son homologue russe Vladimir Poutine, en plus de passer en revue les perspectives d’élargissement du partenariat bilatéral, en vue d’atteindre les objectifs du Partenariat stratégique liant les deux pays, selon un communiqué publié hier par le ministère des Affaires étrangères.

De sa part, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que l’Algérie et la Russie entretiennent de bonnes relations amicales et un partenariat stratégique, il a souligné que la Russie est intéressée par le développement des secteurs de la défense, de l’éducation, de l’investissement et de l’économie avec l’Algérie, affirmant que les deux parties suivront la situation actuelle dans les relations bilatérales et les moyens de les renforcer et de les développer.

