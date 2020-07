Décès de Benhamadi : Louisa Hanoune dénonce la surpopulation des prisons

La première Femme du Parti des travailleurs (PT) Louiza Hanoune, s’est exprimé hier lors de la réunion du secrétariat général du bureau politique sur plusieurs sujets, notamment le décès tragique par Covid-19 de l’ancien ministre Moussa Benhamadi ou elle a accusé le gouvernement en place, rapporte le quotidien » Liberté » dans son édition d’hier.

La secrétaire générale du Parti a lancé un appel aux pouvoirs publics pour relâcher les détenus d’opinions et de cesser d’interpeller les jeunes et militants innocents, notamment avec cette conjoncture difficile que traverse le pays, Hanoune a affirmé que le virus s’est vraiment propager dans les prisons et appelle à la libération des détenus d’opinion afin de les sauver du virus.

Louisa Hanoune a révélé que les prisons algériennes souffrent de la surpopulation ce qui menace la vie des prisonniers et des détenus, elle a déclaré : » la prison de Blida où j’ai été incarcérée est construite pour une capacité de 1000 prisonniers alors qu’il y en a plus de 3000 », appelant les autorités compétentes à vite réagir afin de trouver vite une solution.

D’autre part, Hanoune a estimé que les dernières interpellations ne s’agit que d’un règlement de compte, dénonçant toute fois l’ambiguïté des décisions de justices dont font l’objet ces détenus, » « Comment expliquer que les détenus soient libérés d’un côté et que les incarcérations se poursuivent de l’autre », a-t-elle-ajouté.

S’agissant sur la pandémie du Coronavirus et les mesures prises par les pouvoirs publics, Louisa a déclaré que la société a besoin de garantie pour que les citoyens prennent part à l’effort national de lutte contre la Covid-19, elle a insisté sur la nécessité « d’éradiquer ce fléau à sa source » en garantissant une meilleure quantité des prestations sanitaires en faveur des citoyens », la SG du PT a invité les d’ue part les citoyens à prendre la pandémie au séreux et à suivre les consignes des médecins et du personnel de l, santé afin d’endiguer cette maladie, d’autre part et selon la même responsable, parmi les conditions qu’il faut garantir pour permettre l’adhésion de tous à la lutte contre la pandémie est l’arrêt des pressions sur les partis politiques et sur le Hirak.

